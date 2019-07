Prepúšťanie v U.S. Steel je aj o chybách. Pomoc štátu by nemala byť samozrejmosťou

23.07.2019, 13:58 | Radovan Žuffa | © 2019 News and Media Holding

Názor | Názor | Oznámenie prepúšťania v košickom U.S. Steele prišlo náhle a tak trochu nefér – pred víkendom. Napriek tomu o tomto zámere, ktorý ráta s prepustením 2 500 zamestnancov v priebehu nasledujúcich dvoch rokov, mnohí prinajmenšom tušili aj skôr. Ak by totiž išlo o inú akciovku s klesajúcim ziskom, bol by takýto scenár prirodzený. V spoločnosti U.S. Steel situáciu zrejme dokážu ustáť, nemali by sa však spoliehať len na politikov.

Trh s oceľou dostáva v Európe zabrať. Nielen preto, že dopyt po nej stagnuje či dokonca by mal v budúcom roku klesať, ale najmä z dôvodu, že európska výroba na seba nutne berie bremeno ekologizácie. Podľa európskych nariadení má byť ekologicky zodpovednejšia než konkurencia z Ázie. A to stojí nemalé peniaze.

I preto môžu Ázijci vyvážať ocele viac. Niekedy až zbytočne veľa. Ponuka sa totiž v únii nestretáva s dopytom, čo tlačí ceny produktov nadol. A tak v tomto súperení tunajší oceliari, ktorí zanedbali investície do modernizácie, nediverzifikovali svoje portfólio a pridlho sa spoliehali na zabehnuté trhy, narazili.

Medzery najlepšie preverí trh

Z pohľadu tunajších výrobcov to logicky nie je fér. Ale také podľa nich nie sú ani súčasné klesajúce ceny ocele na svetových trhoch. Akoby lacnejšie nikdy predtým neboli. Pre priblíženie, ceny ocele sú dnes stále o štvrtinu vyššie ako boli minimá v roku 2017. Napriek tomu sa vtedy košickému U.S. Steelu darilo dosiahnuť čistý zisk takmer 450 miliónov eur. Vlani pritom zaregistrovala firma pokles na 127 miliónov eur pri mierne stúpajúcich tržbách 2,8 miliardy eur.

Problémy amerického investora teda spočívajú v inom. Najmä v jeho zápasení s bruselskými mlynmi a ekologickejšou politikou, ktorá by nemala byť len o nákupe emisných povoleniek, ale aj o investovaní do výrobných technológií.

A na to sa doteraz v Košiciach pozabúdalo. Investičný dlh fabriky na našom trhu je vyše miliardy eur. A tak aj masívna a jednorázová investícia za 115 miliónov eur do modernizácie linky na výrobu elektrotechnickej ocele je skôr nevyhnutnosťou, aby podnik zachytil vlnu elektromobility.

Američania to vidia inak. Sťažujú sa, že krajiny mimo EÚ do nej môžu dovážať oceľové výrobky v ešte väčších množstvách, a pritom sa na túto ich oceľ, na rozdiel od európskej, nevzťahujú environmentálne požiadavky únie. Iste, to je nefér. Ale ak by nastal iný scenár, a veci sa vyvinuli v ich prospech, skutočne by boli natoľko konkurencieschopní?

„Záplava produktov na trhoch EÚ tlačí na neustále znižovanie ich cien, zatiaľ čo výrobný sektor únie je na pokraji recesie a dopyt po oceli klesá,“ hovorí prezident U.S. Steel v Košiciach James Bruno. Ale na podobné scenáre by mali spoločnosti myslieť najmä v čase rekordných tržieb a ziskmi predsa včas myslieť a pripraviť sa.

Akcie matky klesajú. Nie prvýkrát

V tomto smere košický U.S. Steel v ostatných rokoch doplatil aj na svoju materskú spoločnosť. Mnohé tunajšie zisky nesmerovali do investícií na Slovensku. Riešil sa cashflow skupiny. Američania zanedbali investície do viacerých výrobných zariadení v Košiciach.

Rovnako sa mohli snažiť o väčší dosah aj na robustný automobilový priemysel v strednej Európe. Dnes by tak mal U.S. Steel väčšiu schopnosť manévrovať a najmä konkurovať. Najnovšie chce dobiehať a stihnúť aspoň začiatok trendu elektromobility.

Navyše investori akciovky začínajú byť nervóznejší, pretože akcie skupiny sa za ostatný rok (k 22. júlu 2019) prepadli už o bezmála šesťdesiat percent. Je to však prirodzené cyklické fungovanie mnohých firiem na svete.

V takejto hodnote a dokonca nižšej už akcie U.S. Steelu boli v roku 2016. Inými slovami, raz sa darí, inokedy nie. Aj preto je súčasný plán prepúšťania skôr prirodzeným ozdravným rozhodnutím.

Oceliarska spoločnosť U. S. Steel KošiceZdroj: TASR

To však nie je nutne dôvod na to, aby situáciu musel riešiť štát. Hoci nateraz sa vedenie U.S. Steelu obracia len na európske štruktúry, pomoc zrejme bude hľadať aj v tých lokálnych. Európski oceliari v otvorenom liste žiadajú „urgentné kroky zo strany Európskej únie, ktoré pomôžu priemyslu prekonať extrémne zhoršenie situácie na trhu s oceľou v Európe“.

Únia má však vo veci pomerne jasno. Začiatkom júla Európska komisia dokonca povolila o päť percent viac importov. A do karát výrobcom nehrá ani fakt, že v priebehu ostatného roka viacnásobne zdraželi takzvané emisné povolenky na tonu oxidu uhličitého. Pred dvomi rokmi boli v cene päť eur, dnes už 27 eur.

Čo je doma, to sa ráta

Na lokálnej úrovni sa však ľady hýbu rýchlejšie, napriek tomu, že štátna pomoc by mala byť až posledným riešením. Najmä ak ide o súkromnú spoločnosť. Ako uviedol J. Bruno, situácii nepomáhajú ani „koncové ceny za elektrickú energiu, vrátane všetkých poplatkov, ktoré sú na Slovensku historicky najvyššie“.

Štát už však obratom uvažuje, že košickej fabrike podá ruku a „hľadá riešenia situácie“. Do budúcnosti si to podľa Ministerstva hospodárstva bude vyžadovať zavedenie podporných a stimulačných nástrojov na úrovni štátov. „Jedným z riešení môže byť vyššia kompenzácia cien elektrickej energie v závislosti od možností štátneho rozpočtu,“ hovorí rezort.

V krátkodobom horizonte by situácii v oceliarskom biznise určite pomohla istá ochrana európskeho trhu, dlhodobo sa však musia viac rozhýbať aj oceliari, ktorí sa až príliš spoliehali na svojich dodávateľov a odberateľov s technológiami, ktoré Ázia rýchlo predbehne.

Košice prepúšťanie zvládnu. Mali by aj ľudia

Pre ľudí, ktorým vedenie košickej oceliarne prinajmenšom pokazilo minulý víkend, a ktorí zotrvajú do roku 2021 v neistote, budú zrejme akékoľvek riešenia dobré. Hoci by prišli aj zo strany štátu.

Košice sa však už za ostatné roky posunuli s dobou a napriek tomu, že U.S. Steel je v regióne najväčším zamestnávateľom, možnosti na prácu tu existujú. Aj keď pre mnohé povolania sa ľudia nevyhnú rekvalifikácii.

Zdroj: TASR / AP

Aktuálne nájdu v Košiciach a okolí dvetisíc dvesto pracovných ponúk, uvádza portál Istp.sk. V dvojročnom horizonte by preto košický trh práce mal tento stav poľahky ustáť. V minulom mesiaci si ľudia prácu v Košiciach a okolí hľadali dokonca rýchlejšie než ju strácali, vyplýva zo štatistík Ministerstva sociálnych vecí, práce a rodiny.

Navyše v Košiciach sa etablujú aj firmy z IT. Nábor vedie aj japonský investor a dodávateľ elektronických komponentov MinebeaMitsumi. Ten plánuje celkovo zamestnať viac ako tisíc sto ľudí.

Úloha štátu spočíva v inom

Aby si podnik zabezpečil prežitie, musí sa na budúcnosť pripraviť dnes, povedal samotný šéf košického U.S. Steel. Američania do firmy napriek slabším ziskom vkladajú značné ambície. A pre Slovensko je to stále dobrý signál.

Ale štát všetky ich problémy nevyrieši a sám by v košickom podniku nemal hľadať politické body. Nejde totiž o prvé prepúšťanie. Ešte na začiatku roku 2000 vo fabrike pracovalo bezmála 14-tisíc.

U.S. Steel je významná firma na tunajšom trhu a jej prítomnosť potrebujeme, aj preto, že má veľký medzinárodný význam. Nielen ekonomický, ale aj politický. A hoci aj velikáni robia chyby, pomoc štátu nemôže a nemusí byť len o jednej firme.

Vláda by mala pomôcť skôr nepriamo, zlepšením podnikateľských podmienok v krajine či lobovať v únii, aby sa podmienky biznisu viac vyrovnali. Takisto by k veci mali pre tento raz pristupovať odborári a smerovať úsilie skôr k budúcim nastaveniam.

Nateraz sa U.S. Steel zachoval ako bežná akciovka, ktorá čelí horšiemu hospodáreniu. Ak to znamená jej prežitie, pristúpi k ohláseniu prepúšťania. Hoci aj pred víkendom.