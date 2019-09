Problémové boeingy by mohli znova vzlietnuť, tvrdí šéf spoločnosti

11.09.2019, 19:39 | TASR

Šéf spoločnosti Boeing Dennis Muilenburg v stredu oznámil, že príslušné úrady by mohli povoliť postupný návrat lietadiel typu Boeing 737 MAX do prevádzky a mohlo by sa tak stať ešte v roku 2019. Informovala o tom agentúra AFP.