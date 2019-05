Problémové boeingy by sa mohli vrátiť do prevádzky už koncom júna

24.05.2019, 10:20 | TASR

Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) očakáva, že Boeingy 737 Max by sa mohli v USA vrátiť do prevádzky už koncom júna. Predstavitelia FAA to súkromne povedali členom Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou.