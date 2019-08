Nonstop 19-hodinový let: aerolínie otestujú poslednú hranicu

26.08.2019

Letecká spoločnosť s 99-ročnou históriou sa rozhodla, že do roku 2022 chce prevádzkovať nepretržité lety z New Yorku a Londýna do Sydney. Austrálske aerolínie Qantas predpokladajú, že v závislosti od poveternostných podmienok budú trvať 19 hodín. Pred komerčným spustením však testujú, či dokáže ľudské telo takýto dlhý let absolvovať bez vážnych fyzických ťažkostí.