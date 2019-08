Rakúski strojári z Miby opäť investujú. Vráble dostanú aj výskumné a vývojové centrum

26.08.2019, 12:01 | Radovan Žuffa | © 2019 News and Media Holding

Spoločnosť Miba Steeltec, ktorá produkuje vo Vrábľoch, investuje do rozšírenia závodu 10 miliónov eur a plánuje prijať 80 nových zamestnancov. Dcérska firma rakúskej strojárskej skupiny chce budúce leto v nových priestoroch okrem rozšírenej výroby otvoriť aj plne funkčné oddelenie výskumu a vývoja.

Pôjde o prvé podobné centrum mimo územia Rakúska. Rozširovanie dá v regióne pracovnú príležitosť necelej stovke nových zamestnancov. Novú výrobnú halu a priestory postaví skupina v existujúcom závode.

Výrobné priestory sa tak zväčšia zo súčasných 11-tisíc na na viac ako 17-tisíc metrov štvorcových plochy. V nových priestoroch okrem výroby a administratívy plánuje podnik, ktorý je dodávateľom aj pre automobilový priemysel a strojárstvo, umiestniť aj oddelenie výskumu a vývoja. Stavebné práce by mali byť ukončené do konca tohto roka a do nových priestorov následne presťahujú výrobné zariadenia.

Firma tu aktuálne zamestnáva viac ako 1 700 ľudí

Čísla výrazne rástli

Na Slovensku sa spoločnosti v ostatných rokoch darilo. Vlani spoločnosť zvýšila svoje tržby o

