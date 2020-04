Raz prázdne obchody, potom dlhé rady. Obchody kritizujú opatrenia

04.04.2020, 12:51 | TASR

Cez týždeň sa pred predajňami tvorili rady, v ktorých boli aj seniori. Uviedol to predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič pri hodnotení prvého týždňa fungovania sprísnených opatrení nariadených vládou pre koronavírus v obchodných prevádzkach. SAMO združuje obchodné reťazce Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, Terno a Tesco.

„Od pondelka (30. 3.), ako sme predpokladali, sa vytvárajú ráno rady pred prevádzkami po celom Slovensku. Žiaľ, v tých radoch je množstvo seniorov. Naopak, pred dvanástou sú obchody takmer prázdne, lebo seniori už v tento čas nenakupujú,“ upozornil M. Krajčovič.

Bolo by podľa neho preto žiaduce, aby sa tieto hodiny pre seniorov presunuli viac na raňajší termín a skrátil sa čas na dve hodiny tak, ako to je napríklad v Česku od 8.00 do 10.00.

Vzniká napätie

„Ukazuje sa, že na základe zákazníckeho správania by to bolo vhodné riešenie, aj s prihliadnutím na to, že predobedom sú obchody zbytočne blokované napríklad pre mamičky na materskej alebo pre ľudí, ktorí si počas práce chcú kúpiť obed,“ poznamenal.

Limit vstupu do predajní „jeden zákazník na 25 štvorcových metrov“, podľa neho už po prvých pár dňoch ukazuje, že to prináša problémy a neželaný opačný efekt. „Toto opatrenie reálne zamedzuje obslúžiť zákazníkov, ktorí si chcú nakúpiť vo svojom preferovanom obchode v blízkosti svojho domova. Vytvárajú sa rady pred obchodmi, kde vzniká napätie a nedodržiavajú sa rozstupy,“ upozornil.

„Bez asistencie polície nevieme zabezpečiť dodržiavanie poriadku. Zamestnanci obchodu čelia vulgárnym prejavom a agresívnemu správaniu ľudí stojacich v rade. Ukazuje sa, že je potrebné znížiť počet štvorcových metrov na jedného zákazníka na európsky štandard (asi 10 až 15 štvorcových metrov), čím by sme výrazne eliminovali nepokoje pred obchodmi a rovnako zredukovali počet zákazníkov pred obchodmi,“ dodal predseda SAMO.

Problémy v obciach

Seniori nakupujú skoro ráno, nie v hodinách vyhradených len pre nich, dodal prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak pri hodnotení prvého týždňa fungovania sprísnených opatrení nariadených vládou pre nový koronavírus v obchodných prevádzkach.

„Naše skúsenosti potvrdili skúsenosti z prvých dvoch dní, teda, že seniori nakupujú v skorých ranných hodinách a v čase 9.00 až 12.00 sú predajne poloprázdne alebo úplne prázdne,“ spresnil.

Tlak ostatnej verejnosti pociťujú podľa M. Katriaka obchodníci potom v popoludňajších hodinách, najmä vo väčších mestách a územných celkoch, aj v spojitosti s povinnými rozstupmi.

„Niekde ich občania dodržujú úplne, niekde menej, avšak pracovníci predajní nemajú dostatočný vplyv ani moc, aby usmerňovali vonkajší režim. Niekde preto vzniká nervozita. Spory, ktoré vznikajú pred obchodmi, a nie je ich málo, sa snažíme riešiť pokojným spôsobom. V prípade potreby musíme zavolať miestne úrady alebo políciu, avšak vzhľadom na ich iné akútnejšie problémy, sa pomoci málokedy dostane,“ informoval.

Poznamenal, že podľa doterajších skúseností obchodníci poskytujú buď ochranné rukavice, alebo dezinfekciu rúk, na mnohých miestach oboje. „S istými obavami očakávame situáciu v piatok popoludní a v sobotu, keďže ide o hlavné nákupné dni a čas rodinných nákupov. Z týždenného obratu sa v týchto dvoch dňoch realizuje asi 45 až 50 percent obratu,“ upozornil. "

„S nepríjemným pocitom očakávame najmä situáciu v malých obciach, kde býva v sobotu otvorené do 12. alebo 13. hodiny, avšak teraz sú z tohto času vyčlenené tri hodiny, od 9.00 do 12.00, pre seniorov,“ zdôraznil.

„Obchodníci súhlasia s filozofiou riešenia ochrany obyvateľstva počas nákupov, ale nie konkrétnymi riešeniami,“ dodal. „S našimi návrhmi sme sa obrátili na autority, ale doteraz sme nedostali adekvátnu odpoveď. Výnimkou boli ministri Richard Sulík (SaS) a Ján Mičovský (OĽaNO), ale nevieme, či ich hlasy rozhodnú na ústrednom krízovom štábe,“ dodal prezident ZO SR.