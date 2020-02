Rosnefť naleje do ekoprojektov päť miliárd dolárov

18.02.2020, 22:44 | TASR

Najväčšia ruská ropná spoločnosť Rosnefť plánuje zvýšiť investície do environmentálnych projektov. Ako uviedla v týchto dňoch, do piatich rokov chce do projektov na zníženie emisií a podporu životného prostredia investovať približne päť miliárd dolárov (4,62 miliardy eur).