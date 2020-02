Ruský Google rozbieha donášku potravín. V Moskve ich chce doručiť do 15 minút

05.02.2020, 08:30 | Veronika Rajničová

Donáška potravín domov do štvrť hodiny a bez poplatku. To ponúka v Moskve ruská spoločnosť Yandex, ktorá je náprotivkom internetovej spoločnosti Google. Zvládnuť to chce s pomocou malých skladov a bicyklov. Aj keď donáškový trh v krajine rastie, od začiatku roka oznámili krach viaceré firmy.