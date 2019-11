Ryanair nemôže vyberať poplatky za príručnú batožinu, tvrdí španielsky súd

20.11.2019, 18:16 | TASR

Španielsky súd v stredu rozhodol, že politika leteckej spoločnosti Ryanair, ktorá si zvlášť účtuje poplatok za príručnú batožinu, je nezákonná a v Španielsku už tento poplatok vyberať nemôže. Rozsudok je výsledkom sťažnosti nemenovanej cestujúcej na túto politiku, ktorú najväčší nízkonákladový dopravca v Európe zaviedol minulý rok.

Ryanair vyberá poplatky od pasažierov, ak si berú do lietadla viac ako len jednu menšiu tašku. Ryanair sa zatiaľ k rozhodnutiu súdu nevyjadril. Cestujúca, ktorá letela z Madridu do Bruselu, sa obrátila na súd po tom, ako ju personál leteckej spoločnosti prinútil zaplatiť 20 eur za to, že si vzala na palubu 10-kilogramovú batožinu.

Súd nariadil spoločnosti Ryanair, aby jej vrátila 20 eur plus úrok, ale podľa súdnych dokumentov zamietol žiadosť o kompenzáciu vo výške ďalších 10 eur za nepríjemný zážitok. Sudkyňa rozhodla, že takáto príručná batožina sa môže vzhľadom na veľkosť a hmotnosť ľahko prepravovať v kabíne, pričom poukázala na španielske predpisy, ktoré umožňujú cestujúcim vziať si na palubu príručnú batožinu bez dodatočných poplatkov.

Sudkyňa označila poplatok za zneužitie a dodala, že „obmedzuje práva, ktoré cestujúcim priznáva zákon“, a vyhlásila ho za neplatný v Španielsku.

Zamietla však požiadavku na odškodnenie, pričom uviedla, že aj keď „cestujúca v čase nástupu na palubu zažila hnev a bezmocnosť, keď musela zaplatiť ďalšie nepredvídané náklady, jej nepohodlie nedosiahlo úroveň, ktorá by bola dôvodom na odškodnenie“. Súd vo vyhlásení uviedol, že proti jeho rozhodnutiu sa nemožno odvolať.