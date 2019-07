Ryanair zakladá už štvrté dcérske aerolínie. Tentokrát na Malte

14.07.2019, 19:07 | Ján Blažej

Írska letecká spoločnosť Ryanair zakladá ďalšiu dcérsku firmu. Bude sa volať Malta Air a mnohí cestujúci si tieto aerolinky budú zrejme aspoň spočiatku mýliť s národnými aerolíniami Air Malta, ktoré lietajú už od roku 1974. Ide o pôvodne chystaný spoločný podnik maltskej vlády a najväčšieho európskeho lowcostového dopravcu Ryanair, ktorý však už kúpil Ryanair Holding.

Ryanair má na Malte základňu so šiestimi lietadlami a posádkami, ktoré spolu s lietadlami z iných európskych základní lietajú na 58 európskych a jedno blízkovýchodné letisko. Do novej spoločnosti, ktorá má lietať od leta roku 2020, presunie írsky dopravca a do maltského registra dá zapísať lietadlá bázované na Malte a v postupne pridá ďalšie štyri. Maltský letecký úrad však ráta až s päťdesiatimi lietadlami, presunutými zo základní v Nemecku, Francúzsku a Taliansku.

Maltská vláda od tohto kroku očakáva na súostroví so 475-tisíc obyvateľmi a rozlohou 316 štvorcových kilometrov ďalší rozvoj cestovného ruchu, príliv nových žiakov do početných jazykových škôl v krajine a v neposlednom rade aj výrazné príjmy z daní.

O päť rokov by mala dcéra Ryanairu ročne prepraviť päť miliónov cestujúcich. Vláda však odmieta obavy, či

