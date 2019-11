SAP pomôže firmám vyznať sa v emóciách zákazníkov

Osemdesiat percent riaditeľov sa domnieva, že zákazníci majú s ich firmou perfektnú skúsenosť. No súhlasí s nimi len osem percent zákazníkov.

14.11.2019, 09:00 | We know How

Takže sústrediť sa dnes iba na prevádzkové dáta a zanedbávať to, ako a čo vlastne používatelia predávaných služieb a tovarov cítia, sa firmám môže veľmi vypomstiť. „Pretože nemá zmysel vyrobiť najlepšie auto na svete, ak ho ľudia nebudú chcieť kupovať," upozornil generálny riaditeľ SAP Slovensko Martin Ferenec. Na bratislavskom podujatí SAP Innovation Day tento globálny IT líder predstavilihneď niekoľko riešení, ktoré firmám pomáhajú nájsť správne odpovede na otázky, prečo ich zákazníci konajú tak, ako konajú. Prečo je prečo dôležité Prevádzkové dáta sú len jednou časťou úspechu. Presne merateľné údaje, ako sú zisky a straty, percentá dokončených nákupov či podiel otvorených informačných e-mailov, poskytujú len časť obrazu o podnikaní. Ak ich však firmy dokážu spojiť s takzvanými skúsenostnými dátami, otvárajú sa im úplne nové príležitosti. Nové riešenia od SAP umožňujú zisťovať emócie a spätnú väzbu zákazníkov v ktoromkoľvek moment|E ich interakcie s firmou bez ohľadu na komunikačný kanál. Firmy tak vedia lepšie pochopiť zmýšľanie a motiváciu ľudí a prispôsobiť sa im. Podnikom, ktoré nové technológie zanedbajú, hrozí zaostávanie. Už dnes štatistiky ukazujú, že lídri v odvetví riadenia používateľskej skúsenosti (tzv. experience management) prekonávajú zvyšok trhu trojnásobne. Zákazníci, nadviazaní na značku, pritom zvyknú nakupovať o 90 percent a míňať pri transakciách až o 60 percent viac ako ostatní. Aj pre menšie firmy To sa však netýka len problematiky styku so zákazníkmi. Organizácie, ktoré nezachytili pokrok, môžu veľmi rýchlo vypadnúť z prvej ligy – ako ukázal trebárs príklad Nokie. „Firmy dnes musia sledovať fenomény, ako sú big data, prediktívna analytika, robotika alebo strojové učenie," upozornil na súčasné trendy Martin Ferenec. Vďaka cloudu sú teraz moderné inovácie dostupné aj pre menšie firmy. Už základný systém SAP umožňuje podnikom využívať zabudovanú pokročilú analytiku a strojové učenie napríklad na párovanie faktúr. Spoločnosť na svojom Innovation Day predstavila aj novinku, ktorá podnikom uľahčí prácu s neustále rastúcou záplavou dát. S opakujúcimi sa činnosťami alebo náročným manuálnym spracovaním dát im pomôže robotická automatizácia procesov. Intelligent Robotic Process Automation alebo jej nadstavba Intelligent Business Process Management nezahŕňajú len jednoduché definovanie pravidiel. Systém sa sám učí od používateľov, ako rozpoznať jednotlivé komplexné prípady a následne ich vie vyriešiť. Úver od bota „Príkladom je riešenie pre bankovníctvo, ktoré pracovníkom banky umožňuje veľmi jednoducho a v reálnom čase získať prehľad o ponuke konkurencie," vysvetľuje Peter Mravčák, Solution Architect zo SAP Slovensko. Zdroj: SAP „Ak príde zákazník a požiada o hypotéku, zamestnanec len jednoducho spustí bota. Ten sa automaticky na pozadí prihlási do hypotekárnych kalkulačiek konkurenčných bánk, kde sám vyplní potrebné údaje a získa ponuky. Na ich základe proces pokračuje buď automaticky podľa nastavených pravidiel, alebo o ďalšom postupe rozhodne zamestnanec banky," hovorí odborník SAP. Práve v odvetviach, ako je bankovníctvo (no nielen tam), existuje množstvo činností – od bežných účtovných operácií cez správu príjmov až po reporting –, ktoré možno automatizovať a úplne alebo aspoň sčasti ich zveriť botom. Zamestnanci sa tak môžu venovať kreatívnejším činnostiam s vyššou pridanou hodnotou.