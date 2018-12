Schwechat otvoril špeciálny terminál pre lieky a suroviny na ich výrobu

21.12.2018, 09:04 | Ján Blažej

Najmenej zdvojnásobiť, zo 7,7- až na 16,7-tisíca ton, by sa mal na budúci rok v porovnaní so súčasným objem prepravovaných liekov i surovín na ich výrobu na viedenskom letisku vo Schwechate.

Umožniť to má nový Vienna Pharma Handling Center, ktorý pred Vianocami otvorilo letisko ako súčasť nákladného terminálu. Tieto zásielky začali vo Viedni prepravovať od roku 1989 a v súčasnosti vybavujú päťnásobok počiatočnej hmotnosti.

Predseda predstavenstva letiskovej spoločnosti Julian Jäger vidí v tejto komodite veľkú budúcnosť. Pri otvorení špecializovaného pracoviska vyhlásil, že Viedeň je v strednej Európe jediným letiskom, ktoré poskytuje farmaceutickým výrobcom a dodávateľom nepretržitý kompletný servis a veľmi rýchlu vykládku a nakládku z automobilov, vlakov a lietadiel.

Neprehliadnite Schwechat si po cenovej vojne lowcostov mädlí ruky

Viedenským letiskom prešlo výrazne viac cestujúcich ako vlani

Cez terminál vo Schwechate sa zásielky dostávajú k odberateľom v 23 krajinách do poldruha dňa a v 15 krajinách dokonca do 24 hodín.

Zdroj: Ján Blažej

Všetky zásielky do klimatizovaného terminálu privážajú aj odvážajú v špeciálnych pevných prepravkách a kontajneroch so stabilnou teplotou a odolných proti poškodeniu. Na ploche 1 500 štvorcových metrov sa udržuje teplota od 15 do 25 stupňov Celzia a v oddelenom priestore na 153 štvorcových metroch sú dve až osem stupňov. Letisko doň investovalo 1,8 milióna eur. Iné zásielky sa na pôde tohto terminálu nevybavujú.

Farmaceutická výroba zamestnáva v Rakúsku 18-tisíc ľudí a jej ročný objem predstavuje 9,5 miliardy eur, čo je približne 2,8 percenta HDP.