Rekord pre viedenské letisko. Lauda a Wizz Air sľubujú ďalšie nové linky

22.01.2020, 08:11 | Ján Blažej

Viedenské letisko dosiahlo vlani ďalší rekord – po prvý raz prekročilo tridsaťmiliónovú hranicu vybavených cestujúcich a je dvadsiatym najväčším letiskom v Európe. Prešlo ním vyše 31,6 milióna pasažierov, čo je o vyše 17,1 percenta (o vyše 4,6 milióna) viac než v roku 2018.

Hoci so 43,2 percenta cestujúcimi zostávajú domáce Austrian Airlines najsilnejším dopravcom na letisku, o vlaňajší rast sa postaralo predovšetkým päť lowcostových aerolínií, ktoré svojou agresívnou cenovou politikou zmenili trh na európskych linkách a priviezli a odviezli už vyše 28 percent všetkých cestujúcich.

Najviac – vyše 17 percent odlietavajúcich cestujúcich smerovalo na letiská v krajinách Európskej únie. Výrazne pribudlo aj cestujúcich do severnej Ameriky a na Blízky východ.

Hoci miestny lowcost Lauda a maďarský Wizz Air avizujú od jari a leta ďalšie nové linky, letisko neočakáva už taký dynamický rast. Má to byť iba plus tri až päť percent. Nie je to však nasýteným trhom, ale skutočnosťou, že premávka v špičkových odletových a príletových hodinách dosahuje už často maximálnu kapacitu oboch dráh.

Z vlaňajších výsledkov sa môžu tešiť akcionári letiska – dividendy by mali vzrásť oproti vlaňajšku o 60 percent. Viedenské letisko je aj majoritným akcionárom letiska na Malte, ktorým prešlo vlani 7,3 milióna cestujúcich (plus 7,3 percenta) a v Košiciach s 555,3 tisíc pasažierov (medziročne plus 2,9 percenta).

Letisko SchwechatZdroj: Ján Blažej

Z ďalších stredoeurópskych letísk, ktoré využívajú cestujúci zo Slovenska, prešlo vlani Varšavou 18,5 milióna cestujúcich (medziročne plus 6,2 percenta), Prahou 17,8 milióna (plus 6 percent) a Budapešťou 16,2 milióna (plus 8,8 percenta).