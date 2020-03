Šéf košického U.S. Steel: Chceme investovať. Od vlády očakávame nižšie energie

04.03.2020, 13:00 | Radovan Žuffa | © 2020 News and Media Holding

Oceliarsky podnik U.S. Steel v Košiciach plánuje v podniku na východe Slovenska preinvestovať v najbližšej dekáde viac ako jednu miliardu amerických dolárov. Dlhodobé investície ale firma podmieňuje ochotou novej vlády podporiť výrobu ocele a konkurencieschopnosť fabriky. Prezident košických oceliarní James Bruno v rozhovore pre TREND vysvetľuje plány hutníkov v najbližšom období.

V rozhovore sa dočítate: Čo žiadajú oceliari od novej vlády

Koľko plánujú preinvestovať na Slovensku

V akom stave je 130 miliónová investícia z minulého roka

Aké sú plány podniku v tomto roku

Ak by k realizácii masívnych investícií došlo, na čo budú určené?

Pripravujeme sériu projektov zameraných najmä na ďalšie znižovanie emisií. Pokiaľ ale nebudú schválené, nebudem ich konkrétne rozoberať, pretože sú to dôverné informácie. Tieto projekty budú stáť stovky miliónov dolárov a do roku 2030 pravdepodobne presiahnu jednu miliardu dolárov.

Prečo súkromný podnik podmieňuje štát a európske inštitúcie, ak chce investovať najmä do vlastného závodu?

Ak chce Európska únia udržať oceliarsky priemysel ako strategické odvetvie, jej kroky to musia podporovať jasným akčným plánom, ktorý zabezpečí dostatok zelenej energie potrebnej pri výrobe ocele za prijateľné ceny. Z nášho pohľadu je nutný tiež rámec pre rovnocenné obchodné podmienky založený na rovnakých pravidlách.

Čiže tieto investície musí naplniť ešte mnoho faktorov. Budete investovať aj v prípade, ak sa trh nezmení a kroky únie budú trvať?

Áno, závisí to od mnohých faktorov, vrátane výrobného a konkurenčného prostredia, ktoré nám umožňujú vyrábať so ziskom. Poviem to tak: za predpokladu neistej budúcnosti

