Šéf pekárne: Prvé týždne bola panika, ale potom odbyt klesol. Výpovede odďaľujeme

03.04.2020, 14:30 | Miroslav Homola | © 2020 News and Media Holding

Pandémia koronavírusu neohrozuje len zdravie a ľudské životy, ale aj ekonomiku vo väčšine krajín sveta. Pre opatrenia sa však nemôže zastaviť potravinárska výroba. Konateľ Liptovských pekární a cukrární Včela – Lippek Slavomír Moravčík pre TREND hovorí, že aj jeho zamestnanci sú v prvej línii v boji s koronavírusom.

V rozhovore sa dočítate: Ako vyzerá ochrana zamestnancov v pekárenskej výrobe

Prečo pandémia zasiahla aj toto odvetvie

Či sa zamestnanci pekárne boja chodiť do práce

O koľko sa zvýšil dopyt počas panického nakupovania

Panika okolo pandémie koronavírusu bola na Slovensku už pred prvým potvrdeným prípadom nákazy na našom území. Ľudia si robili zásoby potravín. Ako ste to pocítili na odbyte?

Áno, to bol chaos. Tie zhruba dva týždne bol odbyt aj o 40 percent vyšší, ako býval za normálnych okolností. Ale zvládali sme to, máme dostatočné výrobné kapacity. Aj ľudí sme mali dosť. Horšie je to teraz, keď sú zatvorené hotely, aquaparky, reštaurácie. Výroba sa prepadla o 40 percent a ďalej klesá. My sa nachádzame v relatívne dobrom turistickom regióne, polovica odbytu v nekrízových časoch ide preto do rekreačných zariadení. Tu vidím problém, lebo nemôžeme fungovať na 40 percent nejaké dlhšie obdobie.

Nekompenzujú stratu hotelov a reštaurácií vyššie objednávky z obchodov?

Už odznel ten záujem. Zákazníci nakupujú o niečo menej, tím pádom je aj spotreba pečiva nižšia. A novým fenoménom je, že veľa ľudí skúša piecť napríklad chlieb doma. V našich obchodoch si čoraz viac zákazníkov pýta droždie.

Nie je teraz problém z nedostatkom droždia aj vo výrobe?

Máme zásoby, berieme to od jedného veľkého dodávateľa zo zahraničia.

Urobili ste si teda viac zásob pred pandémiou?

Zvýšili sme zásoby, lebo sa dalo čakať, že to vypukne aj na Slovensku. Predpokladali sme to a dokúpili sme si aj baliace automaty, aby sme mohli zabaliť aj výrobky, ktoré sa doteraz nebalili. Dokonca aj rožky.

Zaznamenali ste už také požiadavky, aby sa balili rožky?

Niekoľko ohlasov sme mali, aby sa to pečivo balilo. Ale tie chleby a rožky sú bezpečné, len treba dodržiavať hygienické zásady.

Okrem výroby klasického pečiva máte aj cukrárenskú výrobu. Ako zasiahla pandémia túto činnosť?

Za normálnych okolností tam vyrábame zhruba trinásť ton cukrárenských výrobkov. Tam je rana veľká, pretože sú zatvorené cukrárne a ľudia si to momentálne až tak neobjednávajú. Výroba

