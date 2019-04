Slovenské boeingy pomáhajú v zahraničí nahrádzať uzemnené maxy

23.04.2019, 10:48 | Ján Blažej

Skôr než bolo v pôvodnej zmluve, začala bratislavská spoločnosť Air Explore lietať dvomi 189-miestnymi boeingmi 737-800 NextGeneration z Maroka pre belgického dovolenkárskeho dopravcu TUI Belgium. Tomu totiž vypadli z flotily nové lietadlá Boeing 737 MAX, ktoré majú nateraz po havárii tohto typu v Etiópii zakázané lietať. Všetku voľnú kapacitu okamžite prenajala aj druhá slovenská spoločnosť Go2Sky.

Jeden boeing 737-800 NextGeneration lieta ešte stále do konca apríla namiesto zakázaných maxov pre hlavnú poľskú spoločnosť LOT. Zostane síce v Poľsku aj naďalej, ale bude lietať už z Katovíc s dovolenkármi pre poľskú charterovú spoločnosť Enter Air. Jeden slovenský boeing už z Katovíc pre Enter Air lieta. Dve ďalšie lietadlá Go2Sky prenajala do jesene do Turecka a Litvy.

Obe slovenské letecké spoločnosti nemajú vlastné linky a špecializujú sa na krátkodobý, sezónny i dlhší prenájom lietadiel aj s posádkami zahraničným spoločnostiam, ktoré nemajú dosť vlastnej kapacity.

