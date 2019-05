Slovenský Jaguar Land Rover má nového šéfa, nový model aj nové problémy

14.05.2019, 16:30 | Lukáš Kvašňák | © 2019 News and Media Holding

Slovenský závod automobilky Jaguar Land Rover (JLR) potichu vymenil svojho šéfa. Alexandra Wortberga, ktorý mal na starosti výstavbu a rozbeh výroby v závode pri Nitre, v polovici februára nahradil na pozícii prevádzkového riaditeľa veterán britskej automobilky Russell Leslie.

Zmena na čele štvrtého výrobcu vozidiel prichádza v čase, keď JLR potvrdil pre nitriansky závod nový model, ktorým je legendárny Land Rover Defender. No zároveň v období, keď má problém využiť svoje výrobné kapacity vrátane slovenskej fabriky.

Britsko-indickú automobilku trápi prepad predajov na jej kľúčovom čínskom trhu a prudký pokles dopytu po dieselových vozidlách, ktoré dominujú v jej portfóliu.

V automobilke už štvrťstoročie

R. Leslie pôsobí v Jaguari už viac ako 25 rokov, v rámci koncernu vystriedal viacero pozícií. Začínal priamo vo výrobe, kde sa postupne prepracoval na vedúceho produkcie a výrobného manažéra oddelenia výroby, kvality a spustenia prevádzky. Neskôr sa posunul na riadiacu pozíciu v rámci Advanced Manufacturing Engineering v Spojenom kráľovstve.

V kariére v JLR pokračoval v Číne, kde bol jedným z prvých zamestnancov projektu výstavby a prevádzky nového výrobného závodu v Changshu. V ňom zodpovedal za spustenie, výrobu a kvalitu. Po návrate do Spojeného kráľovstva niekoľko rokov pôsobil v závode v Halewoode ako technický riaditeľ karosárne a montáže.

Nový prevádzkový riaditeľ závodu Jaguar Land Rover v Nitre Russell LeslieZdroj: Jaguar Land Rover

Na Slovensko prišiel už v roku 2017 a od polovice februára tohto roka sa ujal vedenia nitrianskeho závodu. Na pozícii vystriedal A. Wortberga, ktorý stál pri projekte slovenskej fabriky úplne od začiatku, keď v auguste 2015 predstavitelia automobilky podpísali so slovenskou vládou memorandum o zámere umiestniť závod na Slovensku.

Výroba začne až v budúcom roku

S novým šéfom prišiel do Nitry aj nový model. Bude ním nová generácia legendárneho SUV Land Rover Defender. Jeho výrobu ukončila spoločnosť pred troma rokmi, keďže už nespĺňal bezpečnostné a emisné štandardy.

Nový Defender má automobilka predstaviť na septembrovom autosalóne v nemeckom Frankfurte a do predaja by mal prísť v budúcom roku. To znamená, že jeho výroba v Nitre

