Nemohli sa už pozerať na nemocnice. Tak založili firmy a začali meniť zdravotníctvo

21.01.2020, 13:30 | Tomáš Bakoš | © 2020 News and Media Holding

Svetová populácia dramaticky starne. V roku 2016 bolo len 8,5 percenta svetovej populácie starších ako 65 rokov. Očakáva sa, že do roku 2050 sa toto číslo zvýši na 17 percent. S pribúdajúcim vekom ľudí bude mať zdravotnícky priemysel čoraz väčší význam. Túto skutočnosť si začali uvedomovať aj investori a svoje zdroje nasmerovali aj do takzvaných healthtech startupov.

Celkové financovanie healthtech startupov, teda začínajúcich firiem, ktoré pôsobia v oblasti zdravotníctva a nových technológií, sa takmer zdvojnásobilo. Kým v roku 2017 investori naliali do tohto segmentu 12,2 miliardy dolárov, v roku 2018 to už bolo 22,8 miliardy dolárov. Aj vďaka prílevu nových financií dokážu healthtech startupy svoje produkty vylepšovať a zefektívniť tak súčasný systém zdravotnej starostlivosti.

Narastajúci význam healthtech startupov neobišiel ani Slovensko. Zatiaľ, čo niektoré naše startupy ešte len čakajú na príležitosť pre vstup na svetové trhy, nájdu sa aj také, ktorým sa to podarilo a ich inováciu môžu používať pacienti po celom svete. TREND prináša príbehy Top 5 slovenských startupov, ktoré sa snažia zlepšiť zdravotníctvo na Slovensku.

Konzultácie so svetovými lekárskymi odborníkmi

Lukáš Alner, CEO Diagnose.meZdroj: Diagnose.me

Tŕnistá cesta k odborníkom, ktorí by pacientom poradili so závažnými diagnózami. Práve tento problém sa rozhodol vyriešiť slovenský startup Diagnose.me, ktorý v roku 2013 založili podnikatelia Ivan Štefunko a Lukáš Alner. Osobné skúsenosti a ťažkosti pri hľadaní lekára, ktorý by im vedel pomôcť, ich priviedli k myšlienke založiť firmu. Spoločnosť ponúka pacientom prepojenie so špecialistami z celého sveta, ktorí im poskytnú profesionálny názor na ich zdravotný problém.

Kam sa spoločnosť za tých pár rokov posunula? Diagnose.me výrazne rozšírilo svoje služby a produkty, ale aj samotný biznis model. „Dnes fungujeme najmä cez distribúciu našich služieb cez našich partnerov, ktorými sú poisťovne či banky. Vďaka tomu rastieme. Pôsobíme na viacerých trhoch strednej a východnej Európy a expandujeme do Ázie,“ tvrdí pre TREND Lukáš Alner, CEO spoločnosti.

Okrem ich kľúčovej služby, to znamená konzultačnej platformy s medzinárodnými špecialistami, vyvinuli celý rad úplne nových služieb zjednotených pod brandom AIDA. Je to niečo ako virtuálny zdravotný asistent s viacerými funkciami. „Vie rozpoznať symptómy, určiť pravdepodobnú diagnózu a poslať vás ku správnemu doktorovi,“ vysvetľuje L. Alner. Ako ich kouč dokáže poradiť aj ľuďom, ktorí nemajú akútny zdravotný problém. „Cieľom je naučiť a motivovať ľudí kvalitnejšie (zdravšie) a aj dlhšie žiť, dodáva spoluzakladateľ spoločnosti. Za dosiahnutý progres potom príde pacientom odmena v podobe konzultácie s nutričným poradcom, psychológom, trénerom či genetický test.