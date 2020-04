Štát odpustí v apríli odvody firmám, ktoré museli zatvoriť prevádzky

08.04.2020, 12:30 | TASR

Firmy, ktoré boli zatvorené pre nový koronavírus, majú mať odpustené odvody za apríl tohto roka. Informoval o tom v stredu na tlačovej konferencii minister financií Eduard Heger (OĽaNO) s tým, že vláda pripravuje aj ďalšie opatrenia na pomoc podnikom. Napríklad dostať ju majú aj živnostníci, ktorí dlhodobo neplatili odvody, má byť však nižšia ako pre tých, ktorí platili odvody dlhšie obdobie do Sociálnej poisťovne (SP). Okrem toho sa zjemnili niektoré podmienky pomoci zameranej na preplácanie časti mzdových nákladov firiem pri poklese ich tržieb. Toto opatrenie sa má vzťahovať už na všetkých zamestnávateľov, teda aj na tých veľkých.

Odpustenie platenia odvodov za apríl sa má týkať tých zamestnávateľov, ktorých prevádzky museli byť zatvorené na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

„Povedali sme, že s opatreniami nekončíme. Prichádzame na pomoc všetkým firmám, ktoré boli zatvorené. Pre ne prinášame odpustenie odvodov pre zamestnávateľa. Toto sú firmy, ktoré sú najviac zasiahnuté a nemajú prostriedky na to, aby mohli túto čiastku zaplatiť. Vychádzame týmto v ústrety,“ vysvetlil nové opatrenie E. Heger.

Podľa neho je tento krok ďalším dôkazom toho, že vláde záleží na tom, aby robila zodpovedné rozhodnutia. „Všetky opatrenia, ktoré pripravujeme a prinášame, jasne ukazujú, že sme vláda pomoci,“ vyhlásil minister financií.

Rozšírenie prvej pomoci

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) vysvetlil, že táto nová pomoc nadväzuje na opatrenie týkajúce sa prvej sociálnej pomoci, v rámci ktorého štát prepláca zamestnávateľom až 80 percent hrubej mzdy zamestnancov.

„Chceme im v mesiaci apríl pomôcť aj tým, že to, čo ešte museli platiť, sú odvody za zamestnávateľa. Týmto rozhodnutím im budú odpustené. Ďalej rozširujeme pomoc aj pre tých, ktorí nevedeli zaplatiť kvôli koronakríze februárové odvody, ktoré boli splatné v mesiaci marec. Čiže tí, ktorí nevedeli zaplatiť februárové odvody v mesiaci marec, budú napriek tomu môcť žiadať o túto pomoc na udržanie pracovných miest,“ uviedol M. Krajniak.

Podľa jeho slov sa rozšírila možnosť pre viacerých zamestnávateľov podať žiadosť o pomoc štátu na preplatenie mzdových nákladov pri poklese tržieb. „Odkladáme podávanie žiadostí samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí nemajú zamestnancov, v stredu z 12. hodiny na 16. hodinu práve kvôli tomu, aby sme vedeli softvér pripraviť a vedel prijímať aj žiadosti od tých, ktorí doteraz tie podmienky nespĺňali,“ vysvetlil M. Krajniak.

Platí to pre všetkých

Do schémy tejto pomoci sa podľa jeho slov integrujú všetci zamestnávatelia bez ohľadu na to, aký majú počet zamestnancov. Výška pomoci sa odvíja od toho, o koľko podniku klesli tržby s tým, že maximálna celková výška príspevku pre jedného oprávneného žiadateľa doteraz bola 200-tisíc eur mesačne.

„Padajú obmedzenia, ktoré doteraz boli iba do tých 200-tisíc eur mesačne, čo bolo približne 250 zamestnancov. Ideme integrovať aj väčších zamestnávateľov do tohto systému. Kvôli rozšíreniu pomoci tí zamestnávatelia, bez ohľadu na to, či sú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré mali pokles tržieb, budú podávať žiadosti až od budúceho týždňa,“ upozornil M. Krajniak.

Minister práce vyčíslil, že do stredy si stiahlo žiadosť o poskytnutie tejto pomoci spomedzi tých firiem, ktoré boli zatvorené zo zákona, 36-tisíc ľudí a zaregistrovaných a skontrolovaných bolo 1 734 žiadostí.

„Systém pre tých, ktorí boli zatvorení zo zákona, funguje zatiaľ dobre. Od stredy od 16. hodiny budeme prijímať žiadosti od SZČO, ktorí nemajú zamestnancov a od budúceho týždňa budeme prijímať žiadosti od SZČO aj právnických osôb, ktoré majú zamestnancov s poklesom tržieb,“ doplnil minister práce.

Pomoc aj pre samosprávy

Obaja ministri avizovali, že ešte pripravujú pomoc pre samosprávy. S nimi budú rokovať v stredu popoludní. Okrem toho sa pripravuje aj pomoc pre živnostníkov, ktorí dlhodobo neplatili odvody.

„Už sme dohodli ten rámec pomoci aj pre tento typ živnostníkov. Robíme už len záverečný prepočet. Máme už pripravenú schému pomoci aj pre nich. Bude to niečo pomimo tej schémy, ktorú momentálne vyplácame. Základ je, že vyššiu pomoc bude mať ten, kto platil odvody do Sociálnej poisťovne,“ avizoval M. Krajniak.

Pomoci sa dočkajú aj neplatiči. Podľa slov M. Krajniaka aj pre nich vláda pripravuje nejakú pomoc, no bude nižšia ako pre tých, ktorí odvody do SP platili.