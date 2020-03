Šéf Costa Coffee: Lokalita je kľúčom k úspešnej kaviarni

30.03.2020, 14:00 | Veronika Rajničová | © 2020 News and Media Holding

Na Slovensko prišli pred rokom a zatiaľ zakotvili v Bratislave. Jednotka v Európe Costa Coffee tunajšieho zákazníka ešte stále spoznáva. S riaditeľom siete Petrom Krajčovičom sa TREND rozprával o budúcich plánoch, aj o tom, na čo musí podnikateľ myslieť, keď chce uspieť.

Costa Coffee je od roku 2018 dcérskou spoločnosťou koncernu Coca-Cola. Firmu založila v roku 1971 rodina Costovcov v Londýne ako veľkoobchodnú prevádzku, ktorá mala dodávať praženú kávu do reštaurácií a špecializovaných talianskych kaviarní.

O štyri dekády neskôr možno nájsť červené logo kaviarní na troch kontinentoch a v 32 krajinách. Európsku jednotku zatiaľ predbehol len Starbucks. Konkurent prišiel na Slovensko ako prvý a zatiaľ vedie aj v počte prevádzok.

Problém s raňajkami

Britský reťazec má zatiaľ tri prevádzky, všetky sa nachádzajú v Bratislave. „Prvú kaviareň sme otvorili v januári 2019, ďalšiu v septembri. Tretiu vo februári tohto roku na Kamennom námestí. Viac menej je to stále o príprave nových kaviarní a spoznávaní slovenského zákazníka,“ vysvetľuje Peter Krajčovič. A čo už zistili? Napríklad to, že na rozdiel od Čechov nám viac chutí sladké a raňajkovým menu sa lepšie darí u susedov

No nie je to len o chutiach. Problémom sú aj otváracie hodiny nákupných centier. V Bratislave otvárajú od desiatej, v Prahe o hodinu skôr. Zákazník podľa šéfa Costa Coffee nechce čakať tak dlho a raňajky si dá radšej doma.

„Preto môžeme s raňajkami cieliť skôr na biznis segment, teda na tých, ktorý si popri jedle aj vybavia nejakú tú schôdzku. Chceme na to podnikateľov naučiť, no vyžaduje si to čas. Rozmýšľame nad špeciálnou ponukou cielenou na nich, napríklad osobitné kupóny,“ predstavuje možnú stratégiu.

Počiatočnú ponuku Costa Coffee na Slovensku viac menej skopírovali z českej verzie. Prepojené sú aj vernostné a informačné programy. Najobľúbenejšími nápojmi sú mliečne kávy, najmä kapučíno. Vyplýva to aj z toho, že 60 percent zákazníkov sú ženy a väčšina sa zdrží v podniku dlhšie. Národom rýchleho espressa pri pulte veru nie sme. Aj oproti Čechom je u nás výrazne nižší pomer „take away“ objednávok.

Costa CoffeeZdroj: Maňo Štrauch

Obavy z regiónov

S čím Costa Coffee dlhodobo bojuje a čo brzdí prienik do regiónov je aj to, že si kaviarenský koncept slovenský zákazník spája s obsluhou až na miesto. V pobočkách však

