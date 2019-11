V bratislavskom Volkswagene by mal byť realitou aj elektromobil

06.11.2019, 17:30 | Radovan Žuffa | © 2019 News and Media Holding

Aktuálne plány Volkswagenu týkajúce sa prerozdelenia výroby nových modelov, vrátane elektrických, eskalujú súťaž existujúcich fabrík koncernu. Rátajú však aj so slovenským podnikom, ktorý by mal získať do výrobného portfólia i elektrický model. Vyhlásil to pred časom šéf výroby Volkswagenu Andreas Tostmann.