Strach z lietania či koniec biznis triedy. Ako sa zmení letectvo po nákaze

20.04.2020, 13:30 | Tomáš Bakoš

Od Veľkej noci mala začať hlavná sezóna pre letecké spoločnosti a milióny ľudí by lietali až do septembra na dovolenky či rekreačné pobyty. Situácia sa však pre koronavírus dramaticky zmenila. Cestovný ruch sa prakticky zastavil a aerolínie boli nútené uzemniť väčšinu svojich flotíl. Letecké spoločnosti už počítajú škody, hlásia prepúšťanie a mnohým hrozí krach. Aký bude mať vplyv nákaza na letectvo a vráti sa späť do starých koľají?