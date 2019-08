Strážske príde o výrobu hnojív. Babišovcom prekážajú nájmy u Hoffmannovcov

Šalianska chemička Duslo, ktorá patrí do koncernu Agrofert českého premiéra Andreja Babiša, vlani spustila do prevádzky veľkú výrobu čpavku až za 310 miliónov eur. No zároveň po ôsmich rokoch nepretržitých ziskov spadla do takmer šesťmiliónovej straty. Rovnakú mala už v prvom krízovom roku 2009.