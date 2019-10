Štvrtá najväčšia automobilka je na svete. PSA sa zlúčilo s Fiat Chrysler

31.10.2019, 09:28 | TASR

Francúzska skupina PSA Peugeot Citroën a taliansko-americký koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sa dohodli na fúzii rovných. Vo štvrtok o tom informovali obe automobilky.

„Diskusie otvorili cestu k vytvoreniu novej skupiny s globálnym dosahom a zdrojmi vlastnenej na 50 percent akcionármi Groupe PSA a na 50 percent akcionármi FCA,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení. Zlúčenie by sa malo zrealizovať výmenou akcií a vytvorí štvrtého najväčšieho výrobcu áut na svete (za skupinami Volkswagen, Toyota a Renault-Nissan) s ročným odbytom 8,7 milióna vozidiel. Ročné synergie sa odhadujú na 3,7 miliardy eur bez zatvorenia akéhokoľvek závodu.

Nový koncern, ktorý vznikne fúziou, bude flexibilnejší a efektívnejší, aby mohol „v rýchlo sa meniacom prostredí“ reagovať na nové výzvy „v oblasti konektivity, elektrifikácie, zdieľanej a autonómnej mobility“. Navyše synergické efekty zvýraznia jeho silnú globálnu stopu v oblasti výskumu a vývoja, čo podporí inovácie.

Predseda správnej rady FCA John Elkann by mal byť na čele správnej rady novej skupiny a výkonný riaditeľ PSA Carlos Tavares by mal túto funkciu zastávať aj v novom koncerne. Nová skupina PSA-FCA bude registrovaná v Holandsku a kótovaná na burzách v Paríži, Miláne a New Yorku, pričom jej centrály budú vo Francúzsku, Taliansku a USA.

Správna rada PSA fúziu už v stredu večer schválila. Podľa Wall Street Journal trhová kapitalizácia FCA a PSA predstavuje dohromady okolo 45 miliárd eur. Skupina PSA vyrába autá značiek Peugeot, Citroën, DS, Opel a Vauxhall a FCA vozidlá značiek Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia alebo Maserati.