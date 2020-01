Subaru prechádza na elektromobily, stavia na nich všetko

20.01.2020, 10:43 | TASR

Japonská automobilka Subaru oznámila, že zhruba do 15 rokov by mala predávať iba vozidlá s elektrickým pohonom.

Spoločnosť Subaru si cieľ stanovila zhruba pol roka po tom, ako spojila svoje sily s väčšou automobilkou Toyota s cieľom znížiť náklady na vývoj a výrobu takzvaných nových energetických vozidiel.

Firma v pondelok informovala, že do polovice 30. rokov tohto storočia by všetky jej autá predávané vo svete mali mať elektrický pohon.

Zároveň dodala, že do roku 2030 by zo všetkých celosvetovo predávaných vozidiel malo byť minimálne 40 percent buď plne elektrických, prípadne hybridných. Cieľom je znížiť emisie CO2 z jej vozidiel do roku 2050 v porovnaní so súčasným obdobím o 90 percent.