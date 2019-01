Superziskoví pestovatelia orchideí chcú byť na Považí raz takí ako teraz

09.01.2019, 14:43 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Pestovateľ orchideí PPS z Dolného Lopašova, ktorý patrí belgickej skupine Floré, už dlhšie dokáže premieňať na čistý zisk zhruba každé druhé utŕžené euro. Len o málo vyššiu rentabilitu dosahujú v krajine iba dve firmy. Tunajší distribútor liekov a kozmetiky nadnárodného koncernu Reckitt Benckiser a domáca firma na ťažbu i skladovanie zemného plynu Nafta.

Podľa informácií TRENDU chcú byť pestovatelia orchideí, ktorí každoročne prisýpajú do štátnej kasy na dani z príjmov asi milión eur, ešte výrazne širší. Z dôveryhodných zdrojov blízkych PPS preniklo, že produkcia firmy má byť raz taká ako dnes. Z terajšej celoročnej produkcie 17 miliónov rastlín by firma údajne mohla ísť až na 35 miliónov.

Belgický konateľ slovenskej dcéry Rudi Vandenbogaerde to však zatiaľ pre týždenník komentuje len veľmi opatrne. Takto rozsiahle rozšírenie nepotvrdil, no ani nevyvrátil. V Dolnom Lopašove podľa neho síce priestor na ďalší rast existuje, no všetko bude závisieť od budúceho dopytu po orchideách.

K orchideám aj ďalšie rastliny

Nové expanzné investície rozbehli v PPS už predvlani. Firma vtedy postavila nová sklady za 700-tisíc eur a pristúpila aj k miernemu zvýšeniu produkcie z 15 na 17 miliónov rastlín ročne.

Neprehliadnite Babiš s Janovom predali cez Hartenberg prvú spoločnú investíciu

Novým vlastníkom najväčšieho ostravského kancelárskeho komplexu Orchard sa stal...

Babiš s Janovom predali cez Hartenberg prvú spoločnú investíciu Pozrite si TOP 10 nových investícií

Výber TREND Analyses z investičných zámerov: ČEZ sa zahryzol do slovenského...

Navyše posledná výročná správa slovenskej dcéry Floré naznačuje, že časom by tu podnik k

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť