Sygic má nového väčšinového vlastníka. Získal 70 percent akcií firmy

08.08.2019, 17:59 | Vladimíra Púpavová | © 2019 News and Media Holding

Dvesto miliónov používateľov a 15 rokov vývoja navigačnej aplikácie. To je to, čo robí slovenskú IT firmu jednou z našich najúspešnejších značiek vo svete. Do firmy vstúpil investor, ktorý prevzal 70 percent akcií. K zmene prišlo už v apríli. Firma ani nový investor z toho veľké haló nerobili.