TREND TOP 2019: Prvý triumf pre Pixel Federation, manažérom roka je Pašková

05.11.2019, 21:22 | Vladimíra Orgoňová | © 2019 News and Media Holding

Ekonomický týždenník TREND už po 22. raz udelil výročné ceny za mimoriadne podnikateľské výsledky v kategórii Firma roka, Banka roka a Poisťovňa roka podľa hospodárskych ukazovateľov. Okrem toho čitatelia TRENDU, TREND.sk a osobnosti z biznisového prostredia, ktoré každý týždeň odpovedajú v názorovom prieskume TREND Barometer, vybrali v hlasovaní Manažéra a Investora roka.

Na podujatí po tretí raz ocenili aj najväčších platiteľov daní a odvodov na Slovensku. Tento rebríček zostavuje odborný garant súťaže, spoločnosť BMB Partners.

Svoju pozíciu obhájila automobilka Volkswagen Slovakia, ktorá si prevzala cenu Daňovníka roka. Prvýkrát bol udelený aj titul skokan roka, ktorý si prevzala spoločnosť U.S. Steel Košice.

Manažérkou roka sa stala Lucia Pašková, generálna riaditeľka spoločnosti Curaden Slovakia, ktorá sa zaoberá predajom produktov ústnej hygieny švajčiarskej rodinnej značky Curaprox.

Pašková LuciaZdroj: Maňo Štrauch

Titul Investor roka 2019 získal výrobca obalových fólii na potraviny či hygienické potreby Chemosvit Folie.

Prestížne ocenenia si prevzali zástupcovia ocenených spoločností v utorok počas slávnostného večera v priestoroch budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave.

Výročné ceny TRENDU za mimoriadne podnikateľské výsledky Firma roka 2019 Banka roka 2019 Poisťovňa roka 2019 1. Pixel Federation, s.r.o. Slovenská sporiteľňa, a.s. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 2. Agromačaj, a.s. VÚB, a.s. ČSOB Poisťovňa, a.s. 3. Xella Slovensko, s.r.o. Tatra banka, a.s. Poštová poisťovňa, a.s.

Nový víťaz

Sen tvoriť hry si Šimon Šicko a trojica spolutvorcov začali plniť v roku 2007. Trvalo presne desať rokov a spoločnosť Pixel Federation sa po splnení tvrdých kritérií mohla prvýkrát uchádzať o titul Firma roka a svoju druhú účasť v hodnotení premenila na víťazstvo.

Produkty slovenskej firmy dnes používa globálne 80 miliónov ľudí. Prerazila s bezplatným titulom TrainStation, ktorý si získal popularitu hlavne tým, že sa dal hrať v internetovom prehliadači bez nutnosti niečo inštalovať. Zatiaľ najziskovejším titulom je Diggy’s Adventure s tematikou prekopávania sa k strateným pokladom. Tvorí až 58 percent tržieb a po celom svete ho hrá 1,2 milióna ľudí.

Nie iba vývoj, ale aj neustála podpora a reagovanie na nekonečne sa meniaci svet technológií zamestnáva v bratislavskej centrále firmy už viac ako 210 zamestnancov.

Na druhom mieste skončila firma Agromačaj rodiny Mačajovcov z Kráľovej pri Senci. Ako jedna z mála na Slovensku sa venuje pestovaniu zeleniny naozaj vo veľkom. Tržby tohto agrárneho podniku siahajú k tridsiatim miliónom eur, dáva prácu trom stovkám ľudí a svojimi zemiakmi a cibuľou kŕmi tretinu Slovenska.

To všetko podnik dokáže iba na necelých piatich tisíckach hektárov pôdy. Patrí k najproduktívnejším farmám slovenského poľnohospodárstva. Rodinná firma možno časom rozbehne vlastnú konzerváreň či mraziarne.

Tretie miesto získala spoločnosť Xella Slovensko, ktorej tvárnice Ytong sa na tunajšom trhu stali symbolom pórobetónu. Slovenská pobočka dnes už nadnárodnej korporácie vyrába v Zemianskych Kostoľanoch pri Novákoch.

Tržby spoločnosti v ostatných troch rokoch rástli dvojciferným tempom na aktuálnych takmer 30 miliónov eur. Úspešný príbeh podniku Xella Slovensko vidieť aj na investíciách – vlani firma naliala do rozvoja výroby a inovácií vyše pol milióna eur.

V tomto roku sa kvalifikovalo 458 spoločností, ktoré splnili všetky kvalifikačné kritériá: majú za sebou najmenej tri kompletné roky činnosti,

v roku 2018 ich tržby prevýšili hranicu 20 miliónov eur a EBITDA bola vyššia ako dva milióny eur,

v ostatných troch rokoch hospodárili s kladným hospodárskym výsledkom,

do polovice októbra zverejnili základné údaje o hospodárení za rok 2018 a predchádzajúce roky, s ktorými pracuje hodnotiaci model TRENDU.

Do hodnotenia Firma roka 2019 sú zaradené automaticky všetky nefinančné spoločnosti, ktoré odovzdali do registra svoju účtovnú závierku alebo poskytli týždenníku finančné údaje za uplynulý rok, nie je preto možné sa do nej prihlásiť. V prvej desiatke sa tento rok umiestnilo až sedem firiem s prevažujúcim slovenským kapitálom.

Opäť tesné víťazstvo pre SLSP

Tesný súboj z minulého roku medzi Slovenskou sporiteľňou a VÚB bankou sa v kategórii Banka roka zopakoval aj tentoraz. Kým vlani delilo prvého od druhého 0,35 bodu, v tomto roku to bolo len 0,25 bodu. V celkovom hodnotení sa obe banky vzdialili tretej Tatra banke. Tri najväčšie peňažné domy okupujú čelo rebríčka nepretržite od roku 2015.

TREND pri hodnotení podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch považoval za dôležité zmeny podielov na trhu v úverovaní i pri získavaní zdrojov. Tieto indikátory dopĺňali ukazovatele efektívnosti a ziskovosti.

Nič sa nezmenilo na tom, že významným ukazovateľom bola aj kapitálová primeranosť banky, ktorá hovorí o jej vybavenosti vlastnými zdrojmi vo vzťahu k rizikovo váženým aktívam. Pripravenosť na zhoršenie úverového portfólia ukazuje Coverage NPL ratio – pomer opravných položiek k hrubým zlyhaným úverom.

Obhajoba titulu aj medzi poisťovateľmi

Vlaňajší triumf zopakovala aj Allianz - Slovenská poisťovňa. Najväčšia poisťovňa vlani dokázala zvýšiť svoj zisk na vyše 76 miliónov eur. V hodnotení TRENDU zabodovala takmer vo všetkých kategóriách.

Aj keď víťaz zostáva rovnaký, oproti vlaňajšku sa mení oradie na ďalších dvoch priečkach. Druhú pozíciu obsadila ČSOB Poisťovňa a na treťom mieste skončila Poštová poisťovňa.

ČSOB Poisťovňa mala vo všetkých hodnotených ukazovateľoch spomedzi prvej trojky najvyrovnanejšie hodnotenie. Po minulom roku, keď skončila štvrtá, sa tak vracia na stupne víťazov.

Aj vďaka tomu, že model výpočtu nezvýhodňuje veľkých hráčov, dokázala v tomto roku zabodovať aj Poštová poisťovňa, ktorá patrí k menším spoločnostiam na trhu.

ČSOB Poisťovňa i Poštová poisťovňa sú príkladom toho, ako dokážu tieto spoločnosti profitovať z pobočkovej siete. Obe totiž využívajú pracoviská bánk, cez ktoré predávajú svoje produkty. Tie upravujú tak, aby sa dali v bankách jednoducho predávať.

Uspel výrobca obalových fólii zo Svitu

Najväčšia dcéra svitskej chemickej skupiny Chemosvit – firma Chemosvit Folie – s vysokou pravdepodobnosťou získala tento rok ocenenie Investor roka nielen kvôli svojim nedávnym investíciám. I keď aj tie boli dosť zásadné. Veď za posledné tri roky vložil Chemosvit Folie do potlače obalových fólií na potraviny či hygienické potreby až 15 miliónov eur. Ich produkciu nielen rozšíril, ale nasadil do nej aj oveľa efektívnejšie a ekologickejšie technológie.

Čo zrejme tiež rozhodlo o úspechu tohto podniku v hlasovaní, je jedinečný ponovembrový priebeh celej jeho materskej skupiny, ktorá sa mimo obalových fólií dodnes venuje aj výrobe elektrotechnických fólií či syntetických vlákien na textil.

Chemosvit naďalej zostáva poslednou veľkou baštou zamestnaneckej privatizácie. Je najväčšou domácou priemyselnou skupinou, ktorá dodnes zostala v rukách svojich pôvodných manažérov a zamestnancov z čias socializmu. Pod Tatrami ešte aj dnes Chemosvit dáva prácu až 2 300 ľuďom a dosahuje celkové tržby 220 miliónov eur. Rovnú polovicu týchto tržieb zabezpečuje práve tohtoročný Investor roka Chemosvit Folie.

Ďalšími nominovanými boli trnavská automobilka francúzskej PSA Groupe, modranská farmaceutická fabrika nemeckého Hameln, bánovecká mliekareň Milsy a fabrika na svietidlá pre automobily rakúskeho ZKW z Krušoviec pri Topoľčanoch.

Manažérom roka žena

Lucia Pašková založila Curaden Slovakia pred 14 rokmi spolu so svojimi dvoma obchodnými partnermi. Popri obchodných aktivitách kladie spoločnosť veľký dôraz na spoluprácu s lekármi, študentmi stomatológie, ako aj oblasť vzdelávania v oblasti ústnej hygieny.

Dnes je ako spoločensky zodpovedná firma aktívna aj v rámci ekologických projektov. Okrem recyklácie použitých zubných kefiek, ktoré predáva, vyvíja biodegradovateľné materiály, z ktorých by ich mohla v budúcnosti vyrábať.

Medzi ďalšími nominovanými boli generálny riaditeľ ČSOB – Daniel Kollár, generálny riaditeľ firmy BROSE – Axel Mallener, majiteľ a konateľ Labaš – Miroslav Labaš a generálny riaditeľ YIT Slovakia – Milan Murcko.

Hodnotiace kritériá (zjednodušené, podrobnejší opis nájdete v ročenke TREND TOP 2019) Systém hodnotenia Firmy roka 2019 Výsledky 2018 (váha v %) Výsledky 2017 (váha v %) Výsledky 2016 (váha v %) Zmena tržieb 10 5 1,67 Prevádzkový zisk + odpisy/tržby 10 5 1,67 Tržby/majetok spolu 10 5 1,67 Majetok/očistený majetok 10 5 1,67 Očistený majetok/vlastné imanie 10 5 1,67 Rentabilita kapitálu 10 5 1,67 Spolu 60 30 10 Systém hodnotenia Banky roka 2019 Výsledky 2018 (váha v %) Výsledky 2017 (váha v %) Zmena trhového podielu na úveroch 10 - Zmena trhového podielu na vkladoch 10 - Rentabilita kapitálu 15 5 Prevádzkové náklady / prevádzkové výnosy 15 5 Primeranosť vlastných zdrojov / kapitálová primeranosť 15 5 Krytie zlyhaných úverov 15 5 Spolu 80 20 Systém hodnotenia Poisťovne roka 2019 Výsledky 2018 (váha v %) Zmena trhového podielu 30 Rentabilita vlastného imania 30 Rentabilita poistenia 30 Solvency II Ratio 10

TREND hodnotí najúspešnejšie spoločnosti, nie najlepšie. Oceňuje spoločnosti, ktoré si posilnili postavenie na trhu a zároveň zvýšili, alebo udržali vysokú ziskovosť. Neposudzuje, ktorá firma, banka, poisťovňa poskytuje klientom najlepšie služby. Hoci sa ceny spájajú s rokom 2019, aktuálne výsledky nezohľadňujú, rozhodujúce sú výsledky za predchádzajúce roky.