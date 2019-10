Turci zriadili krízový štáb. Ako hotely vyriešia cestovnú katastrofu?

09.10.2019, 18:00 | ČTK

Niekto bol pripravený, ostatných však krach britskej cestovky Thomas Cook zaskočil. Hotely po celom svete sa teraz boja, ako to bude s platbami takej veľkej spoločnosti za tohtoročnú sezónu a celý sektor sa po páde tohto giganta bojí budúcnosti. Niektorí pociťujú optimizmus vďaka tomu, že sa končia časy, keď Thomas Cook bol hegemónom v odvetví cestovného ruchu. Aký to bude mať vplyv na ceny dovoleniek v budúcom roku, to si však zatiaľ nikto netrúfa predpovedať, poznamenala agentúra DPA.