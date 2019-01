Tvrdý brexit pocítia aj slovenské automobilky

17.01.2019, 12:00 | Lukáš Kvašňák | © 2019 News and Media Holding

Neschválenie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie poslancami Dolnej komory britského parlamentu významne zreálnilo riziko takzvaného tvrdého brexitu. Situácia, v ktorej krajina opustí európsku dvadsaťosmičku bez dohody, predstavuje najhorší možný scenár.

Spoločné pravidlá Únie, týkajúce sa obchodu a voľného trhu, v takom prípade prestanú platiť. Vzájomné vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ sa budú riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. To by znamenalo zavedenie kontrol na hraniciach, ako aj ciel na tovary.

Hrozí prepúšťanie

Pre slovenský automobilový priemysel predstavuje tvrdý brexit významné riziko. Podľa analýzy spoločnosti Coface, ktorá sa zaoberá manažmentom pohľadávok firiem a riadením ich kreditného rizika, by bolo v prvej vlne na Slovensku ohrozených až 7 500 pracovných miest.

„V prepočte na nominálne HDP by to pri najhoršom scenári brexitu predstavovalo pre Slovensko až šesťpercentný podiel na nominálnom HDP,“ vysvetľuje country manažér Coface Slovakia Juraj Janči. Pri výpočte pracovných miest vychádzali analytici spoločnosti z údajov Eurostatu, ktoré sa týkajú zamestnanosti v automotive sektore na Slovensku za rok 2017.

„Keďže však Jaguar Land Rover už spustil na Slovensku výrobu, dosah takéhoto brexitu by bol po plnom nabehnutí výroby aj v našej štvrtej automobilke podľa nás ešte výraznejší. Samozrejme, vplyv by pocítili aj ďalšie relevantné sektory v automotive reťazci,“ konštatuje J. Janči. Export Slovenska do Británie predstavuje viac ako päť percent HDP, vyšší majú len štyri európske krajiny.

