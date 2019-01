Tvrdý brexit by mohol Ford stáť až miliardu dolárov

25.01.2019, 21:13 | TASR

Odchod Británie z Európskej únie bez dohody by mohol americkú automobilku Ford vyjsť až okolo 1 miliardy dolárov. Uviedol to zdroj oboznámený s informáciami.

Podľa interných kalkulácií automobilky, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters, tvrdý brexit by ju mohol stáť od 500 miliónov do miliardy dolárov. Záviselo by to od viacerých faktorov, uviedol zdroj, ktorý si neželal byť menovaný.

Veľká Británia plánuje opustiť Európsku úniu 29. marca. Keďže premiérke Therese Mayovej sa nepodarilo získať v britskom parlamente podporu pre jej dohodu o brexite, firmy sa stále viac obávajú, že brexit bude chaotický. Finančný riaditeľ Fordu Bob Shanks v stredu odmietol uviesť, aký by mohol byť vplyv prípadného tvrdého brexitu na financie firmy, dodal ale, že Ford sa na túto možnosť pripravuje.

„Začali sme pracovať na možnosti, že k tvrdému brexitu dôjde,“ povedal B. Shanks. „Dúfame, že sa to nestane, nemôžme ale čakať do poslednej chvíle,“ dodal.