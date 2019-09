Tvrdý brexit zabolí najmä automobilky. Bude ich stáť šesť miliárd eur

25.09.2019, 15:50 | Radovan Žuffa | © 2019 News and Media Holding

Nové clá na automobily a ich dielce by v prípade tvrdého brexitu, teda ak by Spojené kráľovstvo odišlo z Európskej únie bez dohody, mohli ohroziť fungovanie viacerých veľkých automobiliek. Tvrdia to vo svojej výzve zástupcovia európskych výrobcov vozidiel.