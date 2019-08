U Tiffaniho si môžete dať skutočné raňajky. Ikona bojuje o priazeň mileniálov

23.08.2019, 19:00 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

Tiffany & Co. je značka, ktorá sa môže pýšiť vyše 180-ročnou tradíciou. V novom miléniu však šperkárska ikona bojovala s tým, že tradičné začalo byť tak trochu nudné. S rastúcou kúpnou silou mileniálov museli prísť s novými riešeniami.

V roku 2017 spoločnosti po sérii neúspešných rokov v Spojených štátoch padali tržby, v Európe bol záujem len vlažný a v Ázii nedostatočný. Vo februári podal výkonný riaditeľ Frederic Cumenal výpoveď a nové duo v podaní Alessandra Boglia (CEO) a Reeda Krakoffa (kreatívny vedúci) mali čo robiť, aby čísla obrátili.

Mileniáli sú pre značky čoraz dôležitejší. Nie všetky štúdie sa zhodujú v ich spotrebiteľskom správaní, no zatiaľ to vyzerá tak, že do svadieb sa príliš nehrnú a diamanty v slávnej modrej krabičke tiež nie sú ich prioritou. Tiffany síce priniesol nové kolekcie moderných šperkov, no marketing ostal pri starej dobrej klasike.

Luxus náš každodenný

Nová vízia si mala ponechať punc luxusu, no ubrať z formálnosti diamantov. Tiffany zapojil do tvrdej hry o srdce zákazníkov známe tváre ako Zoe Kravitz, Kylie Jenner a speváčku Lady Gaga. Vo vizuálnej reklame vystúpili do popredia

