U.S. Steel ponúkal dvacku navyše, odborári 70 eur. Dohodli sa v strede

05.06.2019, 20:24 | TASR

V rámci kolektívneho vyjednávania v košických oceliarňach U.S. Steel došlo k predbežnej dohode na zvýšení miezd pre každého zamestnanca o 40 eur s účinnosťou od 1. mája. Po utorkovom (4. 6.) kole rokovaní to pre TASR potvrdil predseda Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice Juraj Varga.