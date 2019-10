Ustáli vojnu aj krízu. Najstaršie fungujúce aerolínie sveta slávia storočnicu

05.10.2019, 19:47 | Ján Blažej

Osem holandských podnikateľov investovalo 600-tisíc guldenov a 7. októbra 1919 ich projekt zapísali do holandského obchodného registra. Nadchol aj kráľovnú Wilhelminu, preto súhlasila, aby projekt mohol niesť prívlastok „kráľovské“.

Tak sa zrodili KLM – Holandské kráľovské aerolínie. Letectvo bolo ešte v počiatkoch, ale už sa uplatnilo v prvej svetovej vojne a zakladatelia KLM ponúkli armáde jej veličenstva spôsob, ako sa po vojne efektívne zbaviť množstva prebytočných vojenských lietadiel. Do civilných služieb, ktoré ešte len mali vznikať.

Prvý let sa uskutočnil 17. mája 1920 prenajatým lietadlom Airco DH.16 britskej výroby. Bol to z vojenskej na civilnú verziu prestavaný štvormiestny dvojplošník s krytou kabínou. Z Londýna do Amsterdamu priviezol dvoch britských novinárov a balík novín.

V prvom roku KLM na trati odviezli 440 pasažierov a 22 ton nákladu. Už v roku 1924 šesťmiestny Fokker F.VII po prvý raz letel z Amsterdamu do Batávie (súčasná Jakarta) a do Holandskej východnej Indie (súčasná Indonézia).

KLM sa stali príkladom pre vývoj

