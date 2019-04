Útok na Tesco nevyšiel. Čaká sa, čo spraví Amazon

30.04.2019, 12:00 | Marek Legéň | © 2019 News and Media Holding

Mala to byť miliardová transakcia, ktorá odsunie Tesco z pozície lídra na domácom trhu. Spojenie reťazcov Sainsbury's a Asda však zastavil britský antimonopolný regulátor Competition and Markets Authority (CMA). Po krachu biznisu sa špekuluje, či a akým spôsobom udrie v kamennom maloobchode s potravinami na ostrovoch americký e-commerce obor Amazon.

Britská trhová dvojka Sainsbury's a trojka Asda, ktorá je dcérou amerického Walmartu, oznámili dohodu o spojení vlani na jar. Analytici vzápätí varovali, že zamýšľaná transakcia môže stroskotať na nesúhlase regulátora.

Pokiaľ by sa reťazec Sainsbury's dal dohromady so sieťou Asda, trhový podiel nového hráča by presiahol tridsať percent. Spoločnými silami by preskočili britskú jednotku Tesco, ktoré kontroluje vyše dvadsaťsedem percent domáceho trhu.



Škriepka o ceny

Zlúčenie Sainsbury's a Asda by mohlo viesť k podstatnému oslabeniu konkurencie na národnej i lokálnej úrovni, zdôvodňuje svoj verdikt CMA. Obáva sa rastu cien v obchodoch, pri online predaji i na čerpacích staniciach.

Manažéri retailových sietí, ktoré mierili pod jednu strechu, tvrdia, že mali presne opačný zámer. „Osobitný dôvod, pre ktorý sme sa chceli spojiť, bolo zníženie cien pre zákazníkov,“ cituje agentúra Reuters výkonného šéfa Sainsbury's Mikea Coupea.

Záver CMA, podľa ktorého by vytvorenie nového veľkého retailového hráča mohlo spôsobiť zdražovanie, ignoruje dynamiku a vysokú konkurenciu britského trhu s potravinami, nazdáva sa manažér Sainsbury's: „CMA prakticky vytiahol z vreciek zákazníkov jednu miliardu libier.“

Obrana proti diskontom i Amazonu

Sainsbury's aj Asda chceli

