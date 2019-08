V Kechneci vznikne nový závod na hliníkové odliatky za 90 miliónov eur

Nemecká zlievárenská rodinná firma Handtmann sa už raz do východoslovenskej obce Kechnec chystala. No napokon so svojím prvým slovenským závodom na výrobu hliníkových odliatkov pre automobilový priemysel zaparkovala v Košiciach. Fabriku za osem miliónov eur tam Nemci otvorili začiatkom roku 2009, teda v ťažkých časoch rozbehu finančnej krízy.