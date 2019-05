V U. S. Steel Košice možno predĺžia štvordňový pracovný týždeň, situácia sa nelepší

14.05.2019, 23:28 | TASR

V košických oceliarňach U. S. Steel (USSK) by mohol aj počas júna po dohode s odborármi pokračovať štvordňový pracovný týždeň. Pripustil to v utorok prezident USSK James Bruno s tým, že aktuálne sa na najbližšie mesiace nejaví ako pravdepodobné zlepšovanie nepriaznivej situácie na trhu s oceľou.

Vedenie hutníckej spoločnosti sa na štvordňovom pracovnom týždni dohodlo s odbormi zatiaľ na mesiac máj. Zamestnanci za deň, keď sú doma, dostávajú 70-percentnú náhradu mzdy.

„Čo sa týka trhu s oceľou, už prvý kvartál bol dosť zlý a nevidíme indikátory, ktoré by naznačovali, že by sa makroekonomická situácia mala na zvyšok roka zmeniť,“ uviedol J. Bruno.

Poukázal pritom aj na to, že do EÚ sa dostáva množstvo ocele z tretích krajín za trhovo neférových podmienok, čo košické oceliarne znevýhodňuje. Účinnosť ochranných opatrení zo strany EÚ sa podľa neho ukázala ako nedostatočná.

S prezidentom USSK v utorok rokoval minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD). Oceliarsky priemysel v Európe je podľa neho aktuálne v o niečo ťažšej situácii ako vlani.

Inštitút strategického zamestnávateľa

„Ten trh sa nachádza v takej jemnej depresii, čo môže znamenať aj nižšie výnosy a aj nižšie zisky, ale napriek tomu oceňujem, že U. S. Steel sa rozhodol ďalej investovať v Košiciach a zvyšovať možno aj produktivitu práce, ktorá je potrebná pri zachovávaní konkurencieschopnosti. Hovorili sme o možnostiach vlády, ako si vzájomne vyjsť v ústrety a zachovať jednak zamestnanosť a výrobu na ďalšie obdobia,“ povedal P. Žiga novinárom.

Súčasťou stretnutia bola aj otázka zavedenia inštitútu strategického zamestnávateľa pre podniky s veľkým počtom zamestnancov na Slovensku, ako sú U. S. Steel či Volkswagen. Ak by v budúcnosti takéto firmy mali nejaké problémy, mohlo by to podľa ministra výrazne zatriasť trhom práce.

„Očakávame aj zo strany U. S. Steel podobne ako aj od iných takýchto veľkých zamestnávateľov nejaké impulzy, akým spôsobom by sme im vedeli do budúcna pomôcť, aby udržiavali zamestnanosť a aby sa z dlhodobého hľadiska a s potenciálom, ktorý majú, udržali na tomto trhu,“ konštatoval P. Žiga.