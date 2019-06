Vedeli ste, že v istých prípadoch nie je vhodné vyložiť na stôl notebook, mobilný telefón a ďalšie pracovné prostriedky?

Pracovné stretnutie sa nemusí vždy konať v priestoroch firmy. V súčasnosti sa čoraz častejšie obchodní partneri schádzajú v kaviarni pri šálke lahodnej kávy, či v reštaurácii pri niekoľko chodovom kvalitnom obede. Napriek tomu, že ide o obchodné stretnutie, o biznis záležitostiach by ste nemali hovoriť po celý čas stretnutia.

25.06.2019, 13:39 | We Know How

Odborník na etiketu Anton Bódis vo videu upozorňuje na to, že stretnutie v reštaurácii sa považuje za viac formálne ako posedenie v kaviarni. Na stôl môžete položiť maximálne notes a pero, aby ste si mohli robiť potrebné poznámky. Ste v rozpakoch, kedy nie je vhodné počas jedla diskutovať o obchodných témach? Odborník na etiketu pozná na všetky otázky odpovede. Vďaka jeho radám sa vyhnete aj nedorozumeniam pri platení účtu za skonzumované jedlo i nápoje. Viac sa dozviete vo videu. Neprehliadnite Odborník na etiketu radí: predstavovanie sa nepodceňujte

