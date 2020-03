Viac pečenia ako alkoholu. Slováci sa vo veľkom zásobovali

Tržby rýchloobrátkového tovaru v tomto týždni narástli o takmer 20 percent oproti rovnakému týždňu roku 2019. Bol to prvý týždeň, keď sa začala nákupná horúčka po medializovaní správ zo sveta o vykupovaní obchodov. Najrýchlejšie sa z pultov obchodov vytrácali dezinfekčné a čistiace prostriedky, mydlá, ryža, múka či iné trvanlivé potraviny.

Premiér Boris Johnson čelí kritike za to, že koná príliš pomaly a je príliš...

„K zvratu prišlo v 11. týždni (od 9. 3. do 15. 3.), keď tržby za potraviny a drogériu extrémne 'vyskočili' hore, a to o viac ako 30 percent oproti predchádzajúcemu roku. Tento týždeň bol výnimočný svojim dramatickým skokom a rekordnými obratmi. Pre maloobchodníkov to bol druhý najúspešnejší týždeň v roku hneď po predvianočnom, treťom decembrovom týždni. Dokonca ani v predveľkonočnom týždni v roku 2019 či 2018, ktoré bývajú bez výnimiek druhým najsilnejším obdobím, nedosiahli svojím obratom na 11. týždeň tohto roka,“ uviedol Karel Týra, generálny riaditeľ spoločnosti Nielsen v Českej a Slovenskej republike.