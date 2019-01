Viacero aerolínií začalo tento rok v problémoch. Jedny už skončili

26.01.2019, 17:30 | Ján Blažej

Hoci sa leteckej doprave vlani darilo, viacero aerolínií sa prehuplo do roku 2019 s vážnymi ekonomickými problémami. Sedemdesiatpäť lietadiel s označením regionálnej leteckej spoločnosti Flybe zo Spojeného kráľovstva, ktoré lietajú najmä na 85 letísk v západnej Európe, ale aj do Viedne a donedávna aj do Prahy, budú premaľovávať na Virgin Atlantic. Stane sa tak po tom, čo ich tento mesiac iba za 2,2 milióna libier šterlingov (2,58 milióna eur) kúpilo konzorcium, ktoré tvoria aerolínie Virgin Atlantic britského miliardára, investora a filantropa Richarda Bransona a dve ďalšie spoločností.