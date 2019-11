Világi to chce prvýkrát skúsiť s biznisom mimo domova. Pozerá sa po Ukrajine

28.11.2019 | Ivan Haluza

Bývalý právnik a podnikateľ Oszkár Világi je považovaný za najvplyvnejšieho Maďara na Slovensku. Pre politickú minulosť v deväťdesiatych rokoch, ale aj pre to, že šéfuje jednému z najväčších domácich podnikov – bratislavskej rafinérii Slovnaft. Na Slovensku má i vlastné biznisy, avšak len na samotnom juhu od Komárna po rodnú Dunajskú Stredu. Doposiaľ ani len nenakukol do iných častí Slovenska či sveta, čo sa teraz môže zmeniť. S novými biznismi to chce skúsiť v zahraničí.