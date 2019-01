08.01.2019, 16:51 | TASR

Nemecká automobilka Volkswagen založila na podporu svojej elektrickej ofenzívy vlastnú elektrickú divíziu. Pod značkou Elli bude vodičom, ale aj firmám a súkromným zákazníkom ponúkať ekologickú elektrinu, uviedol koncern v utorok vo Wolfsburgu.

Súčasťou ponuky divízie budú paušály na dodávky elektriny, nabíjacie boxy do garáže alebo nabíjačky pre parkoviská supermarketov. „Naším cieľom je preraziť elektromobilite cestu z okraja do mainstreamu,“ uviedol designovaný šéf Elli Thorsten Nicklass. Dodal, že ponuka divízie má podporiť životný štýl, ktorý plne integruje elektromobil do každodenného života.