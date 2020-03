Volkswagen naháňa kupcov. Ponúkne elektromobil už za 13-tisíc

23.03.2020, 19:25 | Radovan Žuffa | © 2020 News and Media Holding

Volkswagen chce na trh uviesť výrazne lacnejšiu generáciu elektrických vozidiel. Modely by mali mať vlastnú architektúru a podľa možnosti ísť do predaja od roku 2023. Dôvodom je zrejme aj neistý vývoj automobilového trhu a ekonomík vplyvom pandémie nového koronavírusu.

Podľa informácií portálu Automotive News, ktorý citoval nemecký magazín Manager Magazin, chce šéf Volkswagenu Herbert Diess v portfóliu skupiny aj lacnejšie elektromobily.

Tie by mali konkurovať iným značkám alebo ponúknuť elektrickú alternatívu oproti modelom so spaľovacími motormi v portfóliu Volkswagenu. V takom prípade by ceny lacných elektromobilov od Volkswagenu mohli klesnúť až na úroveň zhruba

