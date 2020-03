Volkswagen prerušuje výrobu. Ostatné automobilky zatiaľ nie

16.03.2020, 10:22 | Radovan Žuffa | © 2020 News and Media Holding

Automobilka Volkswagen Slovakia sa v koordinácii s koncernom pripravuje na prerušenie výroby do odvolania. Rozhodnutie sa týka všetkých troch závodov spoločnosti v Bratislave, Martine a Stupave. Volkswagen je však nateraz jediný. Podľa vyjadrení pre TREND ostatné slovenské automobilky vo výrobe pokračujú.

Informáciu, ktorú po mimoriadnom rokovaní vlády v súvislosti s Volkswagenom prezentoval premiér Peter Pellegrini, potvrdila hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.

Automobilka by tak mala urobiť v priebehu nasledujúcich dní, lebo „je to nevyhnutné pre správne odstavenie technológií a ukončenie logistických procesov, a to aj s ohľadom na aktuálne objednávky zákazníkov nachádzajúce sa už vo výrobe“.

PSA v Trnave nepociťuje výpadky

Volkswagen je nateraz jediným výrobným podnikom, ktorý k takémuto rozhodnutiu pristúpil. Ostatné automobilky situáciu monitorujú, ale

