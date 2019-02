Volkswagen škrtne do júna tritisíc miest. Ak nezíska nový model, bude ešte horšie

08.02.2019, 14:07 | Lukáš Kvašňák | © 2019 News and Media Holding

Volkswagen Slovakia zverejnil presné plány, ako mieni znížiť počet zamestnancov. Najväčšia domáca automobilka škrtne celkovo do júna tohto roku takmer tritisíc pracovných miest. Kvôli prechodu na menší počet zmien vo výrobe prídu zamestnanci aj o viaceré príplatky, čo znamená aj zníženie miezd v závode.

Dôvodom týchto krokov je neistá budúcnosť bratislavskej fabriky, ktorá po fáze nábehov potrebuje zužitkovať masívne investície, zvýšiť produktivitu o tridsať percent, no najmä nemá v portfóliu nové modely, ktoré by prišli na jej linky po roku 2022.

Od polovice marca tohto roka prejde bratislavská výroba SUV modelov Volkswagen a Audi z nepretržitej štvorzmennej prevádzky už len na tri zmeny. Už teda nebude produkovať cez víkend ako doteraz. Vyrábať sa bude cez pracovný týždeň striedavo ráno, poobede a večer.

Koľko ľudí škrtne Volkswagen Slovakia

(jednotlivé čísla sa môžu meniť v závislosti od vývoja situácie) - 400 zamestnancov Audi Hungaria sa vráti do Maďarska - 600 ľudí odíde v rámci prirodzenej fluktuácie - 600 agentúrnym zamestnancom nepredĺžia zmluvy - 500 zamestnancov pôjde na dočasnú výpomoc do závodov koncernu Volkswagen - 800 zamestnancom so zmluvami na dobu určitú nebudú predĺžené

Malé vozidlá z rodiny New Small Family, medzi ktoré patria modely Volkswagen up!, Škoda Citigo, Seat Mii, sa namiesto dvoch zmien budú od polovice júna tohto roku vyrábať už len v jednej. Pokiaľ ide o segment Porsche, ten zostáva do celozávodnej dovolenky nezmenený.

Odídu agentúrni zamestnanci

Volkswagen Slovakia vo štvrtok oznámil svojim zamestnancom konkrétne plány.

