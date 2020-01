Volkswagen vlani rástol aj napriek poklesu dopytu po autách

14.01.2020, 13:13 | TASR

Nemecký automobilový koncern Volkswagen v utorok oznámil, že v minulom roku zaznamenal rekordný odbyt. To by mu mohlo pomôcť udržať si pozíciu najväčšieho výrobcu áut na svete.

Spoločnosť so sídlom vo Wolfsburgu dosiahla v minulom roku nárast predaja o 1,3 percenta na 10,97 milióna vozidiel z 10,83 milióna áut v roku 2018, keď Volkswagen získal mierny náskok pred alianciou Renault-Nissan-Mitsubishi a Toyotou. Ak by sa do celkového počtu nezarátali nákladné autá, aliancia by bola prvá.

Aliancia a Toyota oznámia svoje údaje v nadchádzajúcich týždňoch. Toyota v decembri odhadla, že jej celkový predaj za rok 2019 dosiahne 10,72 milióna áut, čo by znamenalo, že zaostala za Volkswagenom.

Volkswagen zdôraznil, že si nestanovil za svoj obchodný cieľ stať sa globálnym lídrom v predaji a zameriava sa skôr na finančné výsledky.

Nemecký koncern dokázal vlani zvýšiť svoj predaj aj napriek zmenšeniu globálneho trhu s autami. To znamená, že jeho trhový podiel stúpol na úkor konkurencie. Jeho konečné čísla podporili silné výsledky na domácom trhu v Nemecku, aj v Európe a Južnej Amerike, zatiaľ čo predaj v Severnej Amerike a v ázijsko-tichomorskom regióne klesol.

Presnejšie, na európskom trhu predaj VW vzrástol o 3,9 percenta, a v Južnej Amerike o 3,2 percenta. V Severnej Amerike však odbyt nemeckého koncernu klesol o pol percenta a v ázijsko-tichomorskom regióne o 0,4 percenta.