WeWork sa potápa hlbšie do červených čísel. Štvrťročná strata presiahla miliardu

Realitno-technologický startup WeWork za tretí štvrťrok vykázal stratu takmer 1,18 miliardy eur, čo je 150-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Zvyšovanie straty odzrkadľuje stratégiu rýchlej expanzie spoločnosti, ktorú razil jej zakladateľ a dnes už bývalý šéf Adam Neumann.

Prenajímateľ zdielaných kancelárskych priestorov dokázal zvýšiť tržby z 438 na 849 miliónov eur. Počas štvrťroku sa spoločnosti taktiež podaril zaznamenať rekord v tvorbe nových kancelárskych miest.

Celkovo bolo v spomínanom období vytvorených 115-tisíc miest, čo malo za následok zníženie obsadenia priestorov na 79 percent, čo je najnižšia hodnota od polovice roka 2017, píše spravodajský portál CNBC. Za nižším číslom obsadenosti je aj skutočnosť, že dochádza k rýchlemu budovaniu nových kancelárskych priestorov.

Realitná spoločnosť CBRE minulý týždeň informovala, že priestory firmy WeWork tvoria 79 percent všetkých zdieľaných kancelárií v Spojených štátoch.

Spoločnosť WeWork mala v pláne veľkolepý vstup na burzu, namiesto toho však prišiel pád. Hodnota hviezdneho startupu sa prepadla za pár týždňov o desiatky miliárd.

Pomocnú ruku a potrebné financie jej podal japonský konglomerát Softbank, na čele ktorého je Masayoshi Son. Ten prišiel s víziou na vzkriesenie kolabujúceho giganta.

Tri kroky ku vzkrieseniu

Podľa portálu The Verge má M. Son v pláne tri jednoduché kroky, aby zlou povesťou pošramotený WeWork spasil. Prvým je zastavenie akýchkoľvek prenájmov nových kancelárií na minimálne štvorročné obdobie, keďže náklady na ich výstavbu sú privysoké.

Druhým krokom je zredukovanie nákladov všade tam, kde je to nutné. Posledným krokom je odrezanie vedľajších podnikov, ktoré nedosahujú zisk. „Som presvedčený o tom, že tieto tri kroky mi umožnia dosiahnuť v spoločnosti WeWork veľké zlepšenie,“ uzavrel M. Son.

Niektorí analytici oslovení portálom Financial Times ale plán na vzkriesenie spoločnosti spochybňujú. Analytik Kirk Broody zo spoločnosti Redex Holdings pre ekonomický denník uviedol, že zníženie nákladov je samozrejme nevyhnutné, ale zastavenie rastu spoločnosti spôsobí, že WeWork dopadne ako jeho konkurent IWG, ktorý má hodnotu štyri miliardy eur. To je oveľa menej ako zhruba sedem miliárd eur, teda suma, ktorú SoftBank doposiaľ nalial do firmy WeWork.