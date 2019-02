Yeme prvý raz skončilo so ziskom. Otvorí predajňu v Nitre

15.02.2019, 16:14 | Marek Legéň

Obchodný reťazec Yeme vlani po prvý raz hospodáril so ziskom. Do čiernych čísel sa prepracoval po troch rokoch od otvorenia prvého bratislavského supermarketu. Značka mieri do regiónov, prvú mimobratislavskú predajňu otvorí v Nitre.