Z Popradu má letieť k moru takmer dvojnásobok dovolenkárov než vlani

13.06.2019, 09:15 | Ján Blažej

Airbus A321 veľkej tureckej spoločnosti Atlas Global so 165 slovenskými dovolenkármi smerujúcimi do tureckej Antalye otvoril v stredu 12. júna letnú charterovú sezónu na letisku v Poprade. Vo štvrtok a piatok letia spod Tatier ďalšie dve turecké lietadlá.

V tomto roku letisko očakáva rekordnú sezónu. Slovenskí touroperátori si u leteckých dopravcov nakontrahovali až 40-tisíc miest v lietadlách, kým vlani to bolo iba 22-tisíc. Každý týždeň do Antalye poletia štyri lietadlá, tri do bulharského Burgasu, jedno do Podgorice v Čiernej Hore.

Popradským letiskom prešlo vlani 88,3-tisíc cestujúcich, kým v roku 2017 to bolo 80,6-tisíc. V ostatných rokoch sa darí aj incomingu, príjazdom zahraničných turistov na Slovensko. Každý týždeň bude v lete lietať charter z Tel Avivu s izraelskými dovolenkármi.

Rozbiehajú sa aj zimné lety s lyžiarmi do Vysokých a Nízkych Tatier. Lotyšská spoločnosť Air Baltic priváža okrem svojich krajanov aj lyžiarov zo škandinávskych krajín, Rusov, Litovcov a Estóncov. Kým v Moskve nie je dosť turistov, aby naplnili lietadlo do Popradu, slovenské hory sú čoraz populárnejšie na Ukrajine. Z Kyjeva by mali lietať v zime týždenne už dva chartery a ukrajinská spoločnosť Sky Up Airlines avizuje záujem aj z Ľvova.

Tento rok podľa prezidenta Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr (SACKA) Romana Berkesa ukazuje, že záujem o letné dovolenky pri mori je na Slovensku mimoriadne veľký. Po Bratislave a Košiciach čoraz viac charterov lieta aj z Popradu a zo Sliača, kde tiež očakávajú tento rok rekord.

Do Antalye avizujú týždenne až päť letov, do Burgasu dva a po jednom do gréckeho Araxosu a egyptskej Hurghady. Navyše dobrý ohlas medzi dovolenkármi vyvolala aj prvá charterová sezóna z Piešťan.